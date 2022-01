Psg | anche Donnarumma è positivo al Covid-19 | aumentano i casi

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo Gigi BuffonGigioè risultatoal-19.dovuti alla variante Omicron, in particolar modo il Psg ha fatto i conti con un focolaio. La conferma è arrivata direttamente dal club francese con un comunicato ufficiale. “Gianluigiè risultatoal-19. È stato posto in isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato”, ha scritto il PSG in un comunicato. “I test effettuati da Juan Bernat ieri e oggi sono risultati negativi. Domani riprenderà gli allenamenti”. L'articolo CalcioWeb.

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG annuncia che anche Messi è risultato positivo al Covid-19 ? - DiMarzio : .@PSG_inside | Tra i quattro positivi al Covid-19 c'è anche #Messi. La nota del club - sportli26181512 : Focolaio al PSG: Donnarumma è positivo al Covid e in isolamento: Anche Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al… - valter88285036 : @bimbiribim1 @DiMarzio @PSG_inside Infatti anche fuori tutti quelli che senza avere niente vanno a fare tamponi son… - CalcioWeb : Anche #Donnarumma è risultato positivo al #Covid19, la conferma è arrivata dal #Psg -

Il gol in sé non è un obiettivo personale, anche se so che conta. Il numero 11 scelto sulla maglia? L'ho già avuto al, nelle giovanili, non c'è un motivo particolare nella mia decisione". E' vero,...Nuovo obbiettivi per la difesa del Milan. I rossoneri starebbero pensando Mattia Viti dell'Empoli. Monitorata anche Jorge Cuenca del Getafe. L'idea sempre ...AGGIORNAMENTO ORE 16:15 - E' arrivata la conferma anche del club parigino che, sui propri canali social, ha scritto: "Gianluigi Donnarumma è risultato positivo al Covid-19.