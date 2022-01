Pirelli P Zero Corsa, primo equipaggiamento su Porsche Cayenne Turbo GT (Di martedì 4 gennaio 2022) Per andare al massimo, in ogni condizione. Prestazioni, sportività e controllo sono le principali caratteristiche dei pneumatici Pirelli P Zero Corsa sviluppati per la nuova Porsche Cayenne Turbo GT ... Leggi su motori.quotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Per andare al massimo, in ogni condizione. Prestazioni, sportività e controllo sono le principali caratteristiche dei pneumaticisviluppati per la nuovaGT ...

