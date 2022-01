Oro italiano: a quanto ammonta e chi detiene la nostra riserva aurea? (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia, così come tutti i paesi nel mondo, ha una propria “ricchezza”, nel vero senso della parola. Stiamo parlando delle riserve auree, ovvero di quelle risorse monetarie che costituiscono un bene di valore pari alla moneta che viene stampata all’interno di una determinata nazione; insomma, si tratta di una sorta di garanzia volta a preservare le banconote stampate o più in generale del circolante presente all’interno del sistema economico. Con 8.133 tonnellate d’oro gli Stati Uniti d’America detengono la maggiore riserva aurea al mondo, mantenendo così il loro primato di potenza economica; la Germania si piazza al secondo posto, avendo nei suoi forzieri 3.359 tonnellate d’oro, quasi la metà rispetto alla prima in classifica. Eppure, la correlazione tra Pil e riserve auree mostra come le nuove potenze economiche siano indietro anche rispetto ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Italia, così come tutti i paesi nel mondo, ha una propria “ricchezza”, nel vero senso della parola. Stiamo parlando delle riserve auree, ovvero di quelle risorse monetarie che costituiscono un bene di valore pari alla moneta che viene stampata all’interno di una determinata nazione; insomma, si tratta di una sorta di garanzia volta a preservare le banconote stampate o più in generale del circolante presente all’interno del sistema economico. Con 8.133 tonnellate d’oro gli Stati Uniti d’America detengono la maggioreal mondo, mantenendo così il loro primato di potenza economica; la Germania si piazza al secondo posto, avendo nei suoi forzieri 3.359 tonnellate d’oro, quasi la metà rispetto alla prima in classifica. Eppure, la correlazione tra Pil e riserve auree mostra come le nuove potenze economiche siano indietro anche rispetto ...

