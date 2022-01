Love is in the air, anticipazioni 5 gennaio: Kiraz è scomparsa! (Di martedì 4 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata mercoledì 5 gennaio. La piccola Kiraz è scomparsa, papà Serkan riesce a ritrovarla. Kiraz dà un bacio a SerkanSerkan non vuole essere padre, eppure passa sempre più tempo con la piccola Kiraz. L’architetto non lo ammetterebbe mai, ma si sta affezionando. Eda nel frattempo è presa dal lavoro, impegnata con il progetto in Italia. La sua presentazione è stata un successo, raccogliendo anche i complimenti del Bolat. Il loro rapporto oscilla sempre tra l’amore e l’odio, fin dal primo giorno Serkan e Eda non sono cambiati. Due caratteri diversi che finiscono inevitabilmente per attrarsi. L’amore bussa alla porta. LEGGI ANCHE –> Mascherine FFP2: tutti i luoghi dove è obbligatorio indossarle anticipazioni ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata mercoledì 5. La piccolaè scomparsa, papà Serkan riesce a ritrovarla.dà un bacio a SerkanSerkan non vuole essere padre, eppure passa sempre più tempo con la piccola. L’architetto non lo ammetterebbe mai, ma si sta affezionando. Eda nel frattempo è presa dal lavoro, impegnata con il progetto in Italia. La sua presentazione è stata un successo, raccogliendo anche i complimenti del Bolat. Il loro rapporto oscilla sempre tra l’amore e l’odio, fin dal primo giorno Serkan e Eda non sono cambiati. Due caratteri diversi che finiscono inevitabilmente per attrarsi. L’amore bussa alla porta. LEGGI ANCHE –> Mascherine FFP2: tutti i luoghi dove è obbligatorio indossarle...

Advertising

Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #5gennaio - LinkaTv : E' iniziato Love is in the air - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - redazionetvsoap : #Loveisintheair #anticipazioni La #trama di #domani, #5gennaio - senjus_gf : he’s the love of my life non ce lo meritiamo grazie per esistere chifuyu grazie wakui per averlo creato - angelkissedface : THE CUTEST GIRL JUST SERVED ME AKSJDJDJGJKH IM..IN LOVE -