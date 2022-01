La variante Omicron come è nata? L’ipotesi degli scienziati (Di martedì 4 gennaio 2022) riguarda un salto di specie dai topi agli umani La variante Omicron è attualmente dominante in ogni parte del mondo. La sua altissima capacità di trasmissione sta facendo registrare una impennata di contagi. Gli scienziati sono al lavoro per comprendere l’origine della variante. Ansa Salute riporta il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Genetics and Genomics e che ha studiato 45 mutazioni di Omicron e condotto dai ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze. Leggi anche: COVID-19, IN SVIZZERA SI STUDIA IL VACCINO ATTRAVERSO UN CEROTTO “I nostri risultati – dicono i ricercatori cinesi – suggeriscono che il progenitore di Omicron è passato dall’uomo ai topi, ha accumulato rapidamente mutazioni favorevoli all’infezione di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022) riguarda un salto di specie dai topi agli umani Laè attualmente dominante in ogni parte del mondo. La sua altissima capacità di trasmissione sta facendo registrare una impendi contagi. Glisono al lavoro per comprendere l’origine della. Ansa Salute riporta il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Genetics and Genomics e che ha studiato 45 mutazioni die condotto dai ricercatori dell’Accademia cinese delle scienze. Leggi anche: COVID-19, IN SVIZZERA SI STUDIA IL VACCINO ATTRAVERSO UN CEROTTO “I nostri risultati – dicono i ricercatori cinesi – suggeriscono che il progenitore diè passato dall’uomo ai topi, ha accumulato rapidamente mutazioni favorevoli all’infezione di ...

