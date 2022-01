Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 11 gennaio: verrà ritrovato il bracciale di Stefania (Di martedì 4 gennaio 2022) L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua senza sosta. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda in prima visione su RaiUno martedì 11 gennaio 2022, rivelano che Ezio sarà molto titubante su cosa sia più giusto fare o non fare con Veronica, inizierà persino a temere di poterla perdere. Maria con grande disinvoltura continuerà a cucire il vestito per il suo matrimonio, sicura di voler sposare Rocco. Nel mentre Irene continuerà a cercare una nuova inquilina. Vittorio deluso dal fatto che la ditta Palmieri non potrà soddisfare le aspettative degli americani, prenderà una decisione ferrea. Nel frattempo Flora tornerà nel capoluogo lombardo. Il Paradiso delle Signore 6, un oggetto potrebbe far scoprire la verità su Stefania Le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 4 gennaio 2022) L’appuntamento con Il6 continua senza sosta. Le anticipazioni inerenti alla puntata che andrà in onda in prima visione su RaiUno martedì 112022, rivelano che Ezio sarà molto titubante su cosa sia più giusto fare o non fare con Veronica, inizierà persino a temere di poterla perdere. Maria con grande disinvoltura continuerà a cucire il vestito per il suo matrimonio, sicura di voler sposare Rocco. Nel mentre Irene continuerà a cercare una nuova inquilina. Vittorio deluso dal fatto che la ditta Palmieri non potrà soddisfare le aspettative degli americani, prenderà una decisione ferrea. Nel frattempo Flora tornerà nel capoluogo lombardo. Il6, un oggetto potrebbe far scoprire la verità suLe ...

