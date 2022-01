Il Movimento 5 Stelle è allo sbando (Di martedì 4 gennaio 2022) Nello stesso giorno ha espresso tre posizioni diverse sul nuovo presidente della Repubblica, sintomo di alcune note difficoltà che restano irrisolte Leggi su ilpost (Di martedì 4 gennaio 2022) Nello stesso giorno ha espresso tre posizioni diverse sul nuovo presidente della Repubblica, sintomo di alcune note difficoltà che restano irrisolte

Advertising

Mov5Stelle : Grazie alle modifiche apportate alla #Manovra2022 dal MoVimento 5 Stelle l’economia italiana vola e in particolare… - Mov5Stelle : Il mondo della scuola lo chiede da settimane a gran voce, e il MoVimento 5 Stelle non ha mai smesso di lavorare per… - Mov5Stelle : Grazie al contributo del MoVimento 5 Stelle, abbiamo reso il testo della #Manovra2022 più attento alle esigenze dei… - BTiddia : RT @gennaro38069406: Mai nessun partito è stato preso di mira, come il Movimento 5 Stelle. Ogni giorno polemiche.. E' stato preso… - castell32082033 : RT @coledoni: Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle sono contrari a vaccinazione obbligatoria... Secondo me lo fanno x fini elettora… -