Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ancora offese contro Lulù: "Scimmia! Sempre con le gambe aperte" (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovi gravi attacchi della soprano nei confronti della principessa etiope. Il web in rinvolta chiede rimproveri per le esternazioni di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di martedì 4 gennaio 2022) Nuovi gravi attacchi della soprano nei confronti della principessa etiope. Il web in rinvolta chiede rimproveri per le esternazioni dialVip.

