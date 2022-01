Germania: i Verdi sostengono Steinmeier per un secondo mandato (Di martedì 4 gennaio 2022) Il partito dei Verdi in Germania sostiene un secondo mandato del presidente della Repubblica federale Frank - Walter Steinmeier. Lo sostengono i vertici del partito dei Verdi, secondo quanto riporta l'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Il partito deiinsostiene undel presidente della Repubblica federale Frank - Walter. Loi vertici del partito deiquanto riporta l'...

La "congiuntura astrale" mai così favorevole per cambiare l'Ue (di S. Gozi) ... ancor peggio se con i reazionari Fratelli d'Italia al posto dei populisti a 5 stelle La Germania ... e all'arrivo al governo di due forze centrali e federaliste europee: i Verdi e i Liberali hanno ...

Germania: i Verdi sostengono Steinmeier per un secondo mandato - Europa ANSA Nuova Europa Tassonomia verde europea e nucleare: c’è chi dice no La Commissione Ue inserisce gas e nucleare nella tassonia verde per ricevere i finanziamenti del Green Deal: le reazioni non mancano ...

