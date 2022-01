Fiorentina, Ikoné subito in gol in allenamento: che prodezza | VIDEO (Di martedì 4 gennaio 2022) Jonathan Ikoné, nuovo acquisto della Fiorentina, subito in rete al primo allenamento in maglia viola. Saggio delle sue qualità tecniche Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 gennaio 2022) Jonathan, nuovo acquisto dellain rete al primoin maglia viola. Saggio delle sue qualità tecniche

acffiorentina : Jonathan Ikoné è un nuovo calciatore viola ?? #ForzaViola ?? #Fiorentina #ACFFiorentina #Ikone - acffiorentina : Il primo gol in partitella di Ikone ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina #Ikone - acffiorentina : E' arrivato Ikone! Acquista ora la sua maglia! ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - PianetaMilan : .@acffiorentina, #Ikone subito in gol in allenamento: che prodezza | #VIDEO - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - JuveInsight_ : Con l’arrivo di Jonathan #Ikoné dal #Lille alla #Fiorentina, i Viola potrebbero cedere in prestito Riccardo #Sottil… -

Maglia viola per il calciatore Nanitamo Jonathan Ikoné ...primo goal nella partitella con le immagini tratte dal profilo ufficiale Facebook della Fiorentina. ... Ikoné , nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la ...

Lunedì 3 gennaio è ufficialmente iniziata la sessione di Calciomercato di gennaio. In Serie A sono stati ufficializzati i primi colpi - Boga dal Sassuolo all'Atalanta e Ikonè alla- ma è la questione legata allo juventino Alvaro Morata a tenere banco. Nelle ultime settimane si era parlato di un interessamento da parte del Barcellona per l'attaccante spagnolo dell'......primo goal nella partitella con le immagini tratte dal profilo ufficiale Facebook della. ..., nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la ...