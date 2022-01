Elezione presidente Repubblica, Fico convoca Parlamento 24 gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Il presidente della Camera, Roberto Fico, sentito il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha convocato il Parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle 15, per l’Elezione del presidente della Repubblica. L’avviso di convocazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. La seduta convocata per l’Elezione del presidente della Repubblica è unica e si svolge a Montecitorio senza soluzione di continuità per concludersi al momento in cui viene eletto il nuovo capo dello Stato, con votazioni tutti i giorni e anche più scrutini nella stessa giornata. Saranno 1009 i grandi ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) Ildella Camera, Roberto, sentito ildel Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, hato ilin seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24, alle 15, per l’deldella. L’avviso dizione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi. La sedutata per l’deldellaè unica e si svolge a Montecitorio senza soluzione di continuità per concludersi al momento in cui viene eletto il nuovo capo dello Stato, con votazioni tutti i giorni e anche più scrutini nella stessa giornata. Saranno 1009 i grandi ...

