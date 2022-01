Cybersicurezza | oltre 5000 attacchi nel 2021 a siti istituzionali anche per avere falsi Green Pass

Advertising

ROMA - Sono stati 5.434, nel 2021, gli attacchi informatici significativi a sistemi istituzionali, infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, infrastrutture sensibili di interesse ...Chi è BlackBerry oggi L'offerta di BlackBerry Limited oggi comprende soluzioni die ... Nel giugno del 2021 il software BlackBerry Qnx risultava installato su195 milioni di veicoli,...ROMA – Nel 2021, la Polizia Postale e delle Comunicazioni è stata impegnata nel far fronte a continue sfide investigative con riferimento alle macro-aree di competenza, in particolare negli ambiti del ...L’azienda canadese ha annunciato l’interruzione degli aggiornamenti per i telefoni on BlackBerry 10, 7.1 OS e versioni precedenti. Continuano i progressi sul fronte del software.