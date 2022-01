Covid, in Australia record di contagi e pressione sugli ospedali. Il Guardian: “Infermieri positivi richiamati in servizio” (Di martedì 4 gennaio 2022) contagi record e pressione sugli ospedali. In Australia – dove è scoppiata la polemica per la presenza di Djokovic agli Australian Open – “diversi Infermieri positivi al Covid-19 sono stati richiamati in servizio, in violazione di quanto previsto dai protocolli sanitari, presso ospedali del Nuovo Galles del Sud, in Australia, a seguito dell’emergenza organizzativa legata alla carenza di personale per la massiccia diffusione della variante Omicron, che ha costretto in isolamento circa 2.500 sanitari nell’area di Sydney” . Il quotidiano britannico The Guardian riferisce di aver ricevuto denunce da Infermieri allarmati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022). In– dove è scoppiata la polemica per la presenza di Djokovic aglin Open – “diversial-19 sono statiin, in violazione di quanto previsto dai protocolli sanitari, pressodel Nuovo Galles del Sud, in, a seguito dell’emergenza organizzativa legata alla carenza di personale per la massiccia diffusione della variante Omicron, che ha costretto in isolamento circa 2.500 sanitari nell’area di Sydney” . Il quotidiano britannico Theriferisce di aver ricevuto denunce daallarmati ...

