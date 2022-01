Covid, due gemelli di 27 giorni in terapia intensiva (Di martedì 4 gennaio 2022) Due gemelli di appena 27 giorni, positivi al Covid, sono ricoverati da questa mattina in isolamento nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Chieti. Entrambi hanno una difficoltà respiratoria iniziale: i neonatologi dell’unità operativa diretta da Diego Gazzolo li stanno monitorando e assistendo. I neonati sono approdati al “Santissima Annunziata” poiché la mamma riscontrava una condizione di marcato malessere e, preoccupata, si è rivolta al Pronto soccorso, dove i bimbi sono stati presi in carico e sottoposti ai primi accertamenti, a partire dal test per il contagio da Covid-19, che ha dato esito positivo. La valutazione successiva è stata compiuta dai neonatologi, che hanno riscontrato una sofferenza respiratoria e ritenuto necessario il ricovero in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Duedi appena 27, positivi al, sono ricoverati da questa mattina in isolamento nellaneonatale dell’ospedale di Chieti. Entrambi hanno una difficoltà respiratoria iniziale: i neonatologi dell’unità operativa diretta da Diego Gazzolo li stanno monitorando e assistendo. I neonati sono approdati al “Santissima Annunziata” poiché la mamma riscontrava una condizione di marcato malessere e, preoccupata, si è rivolta al Pronto soccorso, dove i bimbi sono stati presi in carico e sottoposti ai primi accertamenti, a partire dal test per il contagio da-19, che ha dato esito positivo. La valutazione successiva è stata compiuta dai neonatologi, che hanno riscontrato una sofferenza respiratoria e ritenuto necessario il ricovero in ...

Advertising

borghi_claudio : Io non so più cosa dire. Staranno più male per il freddo o per il covid o per tutti e due? Ma perché? Perché i bamb… - marcotravaglio : FALLIMENTO TOTALE Qualunque cosa decida domani con l’ennesimo pacchetto di misure anti-Covid (il quinto in un mese)… - MediasetTgcom24 : Covid, a Benevento due neonati in terapia intensiva #benevento - sportface2016 : #Udinese, sette calciatori e due membri dello staff positivi al #Covid19 - teocorbe : RT @GuidoCrosetto: In sintesi mentre parliamo di super GP, di tamponi, di curve che salgono (unica nazione al mondo a dedicare così tanto t… -