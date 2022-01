Covid | crescono i ricoveri in 17 regioni Occupato il 19% dei letti

(Di martedì 4 gennaio 2022) Lo rivelano i dati di Agenas. In Valle d’Aosta picco del 45% ma percentuali alte anche in Sicilia (24), Piemonte (23) e Lombardia (20). La Liguria va verso la zona arancione

Advertising

fattoquotidiano : Covid, sale l’occupazione nelle terapie intensive: è al 15%. Crescono anche i ricoveri nei reparti: la Valle d’Aost… - Corriere : Crescono i ricoveri per Covid in 17 regioni. La media nazionale: occupato il 19% dei letti - corradoformigli : 1) Omicron ce lo dimostra senza più incertezze: i vaccini proteggono enormemente contro la malattia da Covid. Salgo… - AminelliVr : RT @fattoquotidiano: Covid, sale l’occupazione nelle terapie intensive: è al 15%. Crescono anche i ricoveri nei reparti: la Valle d’Aosta a… - benjamn_boliche : RT @fattoquotidiano: Covid, sale l’occupazione nelle terapie intensive: è al 15%. Crescono anche i ricoveri nei reparti: la Valle d’Aosta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crescono

I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con- 19 salgono al 15 per cento a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore,in 9 regioni: Friuli Venezia Giulia (al 17%), Lazio ...Terapie intensive al 15% I posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con- 19 salgono al 15% a livello nazionale e, nelle ultime 24 ore,in 9 regioni: Friuli Venezia Giulia ...Il numero dei contagi continua a salire anche in Sicilia ed a Barcellona (692 positivi secondo i dati diffusi ieri dal sindaco Pinuccio Calabrò dalla piattaforma Asp). Molti sindaci del... Vai all'art ...Aumenta l'allerta negli ospedali, lo scenario si fa sempre più caotico fra nuove varianti covid e i dubbi sul ritorno a scuola ...