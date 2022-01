Compostaggio Napoli Est, Ruotolo: “Uscire dall’emergenza rifiuti: bene Manfredi” (Di martedì 4 gennaio 2022) Sandro Ruotolo: il senatore del Gruppo Misto commenta favorevolmente la decisione di Palazzo San Giacomo di realizzare un impianto di Compostaggio a Napoli Est. Sul no del senatore Vincenzo Presutto (M5S): “Sono rimasto senza parole nel leggere le sue dichiarazioni”. “Sono rimasto senza parole nel leggere le dichiarazioni del senatore dei 5 Stelle Vincenzo Presutto Leggi su 2anews (Di martedì 4 gennaio 2022) Sandro: il senatore del Gruppo Misto commenta favorevolmente la decisione di Palazzo San Giacomo di realizzare un impianto diEst. Sul no del senatore Vincenzo Presutto (M5S): “Sono rimasto senza parole nel leggere le sue dichiarazioni”. “Sono rimasto senza parole nel leggere le dichiarazioni del senatore dei 5 Stelle Vincenzo Presutto

Advertising

gaiaitaliacom : '... senza parole dopo la lettura delle dichiarazioni del senatore dei 5 Stelle Vincenzo Presutto contro l’impianto… - gaiaitaliacom : - corrmezzogiorno : #Napoli Compostaggio rifiuti a Napoli est: «È un rischio per la salute» - PasqualeCacace5 : RT @rep_napoli: Rifiuti in Campania, se anche il compostaggio finisce sotto accusa [di Antonio di Gennaro] [aggiornamento delle 15:16] http… - rep_napoli : Rifiuti in Campania, se anche il compostaggio finisce sotto accusa [di Antonio di Gennaro] [aggiornamento delle 15:… -