Buffon positivo al Covid | il comunicato del Parma

Il Covid ferma Gigi Buffon. Il portierone del Parma dovrà saltare la ripresa del campionato di Serie B e stare fermo almeno 10 giorni. A comunicarlo è lo stesso club attraverso un comunicato: "Nel corso delle procedure di pre-screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell'attività agonistica prevista per oggi, è emersa la positività al Covid-19 di Gianluigi Buffon". Continua la nota del Parma: "Il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali. Nella giornata di oggi, prima della seduta d'allenamento, verrà effettuato, secondo la normativa prevista, uno screening a tutto il Gruppo Squadra".

