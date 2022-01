Bonus 1.000 euro ai lavoratori fragili: come averlo (Di martedì 4 gennaio 2022) Tra le novità della legge di Bilancio 2022, spunta il nuovo Bonus 1.000 euro per i lavoratori fragili. Si tratta di una indennità una tantum destinata ai dipendenti del settore privato che si sono assentati dal lavoro per oltre un mese, raggiungendo così il limite massimo indennizzabile per malattia. Bonus 1.000 euro, cos’è Il Bonus 1.000 euro è previsto dall’articolo 1 comma 969 della legge di Bilancio (legge 234 del 2021) e stabilisce un contributo una tantum ai lavoratori che siano stati assenti dal servizio per almeno un mese nel corso dell’anno 2021, superando i limiti per ottenere l’indennizzo di malattia. È rivolto ai dipendenti del settore privato ed è un importo una tantum di 1.000 euro non ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 gennaio 2022) Tra le novità della legge di Bilancio 2022, spunta il nuovo1.000per i. Si tratta di una indennità una tantum destinata ai dipendenti del settore privato che si sono assentati dal lavoro per oltre un mese, raggiungendo così il limite massimo indennizzabile per malattia.1.000, cos’è Il1.000è previsto dall’articolo 1 comma 969 della legge di Bilancio (legge 234 del 2021) e stabilisce un contributo una tantum aiche siano stati assenti dal servizio per almeno un mese nel corso dell’anno 2021, superando i limiti per ottenere l’indennizzo di malattia. È rivolto ai dipendenti del settore privato ed è un importo una tantum di 1.000non ...

