Bill Frisell in concerto a Umbria Jazz. La chitarra si suona così (Di martedì 4 gennaio 2022) Umbria Jazz Winter, edizione ventotto: i pomeriggi di giovedì, venerdì, sabato e domenica Bill Frisell ha suonato al Teatro Mancinelli di Orvieto, su Corso Cavour, in compagnia del fido contrabbassista Thomas Morgan e dell'Umbria Jazz Orchestra. Se c'è un buon motivo per vincere la paura del contagio, è un concerto come questo. Frisell è uno dei grandi chitarristi Jazz in circolazione, ma sarebbe meglio dire uno dei più grandi chitarristi, punto. Ha esplorato stili e generi e collaborato con le personalità più diverse. Ha attraversato città e campagna: nato a Baltimora nel 1951, allievo di Jim Hall, negli anni 80 è a New York in compagnia di quel diavolo di John Zorn, avanguardia di sfida ai limiti delle possibilità ...

