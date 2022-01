Betty White "Non è morta a causa del vaccino": l'agente smentisce i rumors sul web (Di martedì 4 gennaio 2022) No, Betty White non è morta a causa del vaccino contro il COVID, e l'agente della star ci tiene a specificarlo. Lo scorso 31 dicembre abbiamo detto addio a Betty White, grande icona del cinema e della televisione, che ci ha lasciati all'età di 99 anni. Ma contrariamente a quanto affermato da alcuni sul web, la scomparsa dell'attrice non è dipesa dalla terza dose del vaccino anti-COVID. "Betty se ne è andata nel sonno, a casa sua, e senza provare alcun dolore" ha dichiarato Jeff Witjas, amico di lunga data e agente dell'attrice, come riporta anche People "Alcuni stanno dicendo che la sua morte è collegata alla terza dose del vaccino che le sarebbe stata somministrata tre giorni prima, ma ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) No,non èdelcontro il COVID, e l'della star ci tiene a specificarlo. Lo scorso 31 dicembre abbiamo detto addio a, grande icona del cinema e della televisione, che ci ha lasciati all'età di 99 anni. Ma contrariamente a quanto affermato da alcuni sul web, la scomparsa dell'attrice non è dipesa dalla terza dose delanti-COVID. "se ne è andata nel sonno, a casa sua, e senza provare alcun dolore" ha dichiarato Jeff Witjas, amico di lunga data edell'attrice, come riporta anche People "Alcuni stanno dicendo che la sua morte è collegata alla terza dose delche le sarebbe stata somministrata tre giorni prima, ma ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Morta all'età di 99 anni l'attrice americana Betty White #BettyWhite - TheRedHead_blog : Betty White e i suoi ultimi momenti - msammyx : Se muere Betty White ?????? Ah pero si se muere Maggie Smith ???????? - _soore : @JVCKSMOL @SborrjaBack_ perché betty white e non tu - _soore : ma è morta betty white e non me l'ha detto nessuno figli di puttana -