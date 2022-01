Auto, ecco le novità che guideremo quest’anno. Elettrificate, ma non solo – FOTO (Di martedì 4 gennaio 2022) Nonostante le difficoltà che sta attraversando il settore dell’Auto, il 2022 sarà un anno ricco di novità a quattro ruote, Elettrificate e non. Fra le più attese c’è l’Alfa Romeo Tonale, suv di medie dimensioni, più piccolo dello Stelvio, a cui è legato il futuro commerciale del costruttore italiano: sarà presentata entro il primo trimestre dell’anno. Basata su un’evoluzione della piattaforma della Jeep Compass e dotata di sospensioni ritarate, avrà motorizzazioni benzina, diesel, mild-hybrid o ibride plug-in (cioè ricaricabili pure alla presa di corrente domestica) e verrà assemblata nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, in Campania, dove FCA, ora confluita in Stellantis, ha investito un miliardo di euro per aggiornare l’impianto. Nelle concessionarie arriverà il 4 giugno prossimo in varianti a trazione anteriore o a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Nonostante le difficoltà che sta attraversando il settore dell’, il 2022 sarà un anno ricco dia quattro ruote,e non. Fra le più attese c’è l’Alfa Romeo Tonale, suv di medie dimensioni, più piccolo dello Stelvio, a cui è legato il futuro commerciale del costruttore italiano: sarà presentata entro il primo trimestre dell’anno. Basata su un’evoluzione della piattaforma della Jeep Compass e dotata di sospensioni ritarate, avrà motorizzazioni benzina, diesel, mild-hybrid o ibride plug-in (cioè ricaricabili pure alla presa di corrente domestica) e verrà assemblata nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, in Campania, dove FCA, ora confluita in Stellantis, ha investito un miliardo di euro per aggiornare l’impianto. Nelle concessionarie arriverà il 4 giugno prossimo in varianti a trazione anteriore o a ...

