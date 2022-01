Atalanta-Torino, precedenti e statistiche del match (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Atalanta ha perso solo due delle 11 gare di campionato contro il Torino sotto la gestione di Gian Piero Gasperini (dal 2016/17 in avanti): nel parziale i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi e quattro pareggi. Dopo essere rimasta a secco di reti per due gare di fila nel 2018/19, l’Atalanta ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il Torino: 18 centri nel parziale, una media di 3.6 a incontro. Il Torino è imbattuto da tre trasferte consecutive contro l’Atalanta in Serie A (1V, 2N) e nelle due più recenti ha realizzato esattamente tre reti. L’Atalanta conta appena tre successi in casa in questo campionato, a fronte di tre pareggi e tre sconfitte: sono 12 i punti ottenuti in incontri domestici nel torneo in corso, almeno ... Leggi su footdata (Di martedì 4 gennaio 2022) L’ha perso solo due delle 11 gare di campionato contro ilsotto la gestione di Gian Piero Gasperini (dal 2016/17 in avanti): nel parziale i bergamaschi hanno ottenuto cinque successi e quattro pareggi. Dopo essere rimasta a secco di reti per due gare di fila nel 2018/19, l’ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime cinque partite di Serie A contro il: 18 centri nel parziale, una media di 3.6 a incontro. Ilè imbattuto da tre trasferte consecutive contro l’in Serie A (1V, 2N) e nelle due più recenti ha realizzato esattamente tre reti. L’conta appena tre successi in casa in questo campionato, a fronte di tre pareggi e tre sconfitte: sono 12 i punti ottenuti in incontri domestici nel torneo in corso, almeno ...

