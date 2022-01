Ancelotti: «Quando il portiere tocca il pallone più volte di un centrocampista, qualcosa non quadra» (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Messaggero intervista Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid. Racconta cosa vuol dire per lui il Real. «È il club con la maiuscola. C’è il Real e poi c’è il resto. A livello personale, per quello che ha rappresentato nella mia storia, anche il Milan è il club». Da giocatore è stato a un passo dalla panchina della Roma: «Solo una volta c’è stata una mezza possibilità, un colloquio con Franco Baldini. Tanto tempo fa. Peccato, mi sarebbe piaciuto allenare Francesco Totti». Su come è cambiata la figura dell’allenatore nell’ultimo decennio: «Nel 1995, Quando iniziai questa carriera, le rose erano composte da sedici-diciotto calciatori e lo staff era di un paio di assistenti. Oggi hai ventisei giocatori a disposizione e gruppi di lavoro di dieci persone. La gestione degli uomini è la parte più delicata. Le statistiche e la tecnologia non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Messaggero intervista Carlo, allenatore del Real Madrid. Racconta cosa vuol dire per lui il Real. «È il club con la maiuscola. C’è il Real e poi c’è il resto. A livello personale, per quello che ha rappresentato nella mia storia, anche il Milan è il club». Da giocatore è stato a un passo dalla panchina della Roma: «Solo una volta c’è stata una mezza possibilità, un colloquio con Franco Baldini. Tanto tempo fa. Peccato, mi sarebbe piaciuto allenare Francesco Totti». Su come è cambiata la figura dell’allenatore nell’ultimo decennio: «Nel 1995,iniziai questa carriera, le rose erano composte da sedici-diciotto calciatori e lo staff era di un paio di assistenti. Oggi hai ventisei giocatori a disposizione e gruppi di lavoro di dieci persone. La gestione degli uomini è la parte più delicata. Le statistiche e la tecnologia non ...

Advertising

napolista : #Ancelotti: «Quando il portiere tocca il pallone più volte di un centrocampista, qualcosa non quadra» Al Messagger… - sonopif : @_rue126_ @kulusecsi lozano richiesta di ancelotti, lobotka è forte ma si era totalmente perso fisicamente quando… - ralphfiennes55 : @CarloMarroccell @l_honestly Ammutinamento e tutte le volte che quando usciva dal campo litigava con gli allenatori… - sportli26181512 : Real Madrid, ecco quando si tratterà per Mbappe: Il sogno per l'estate del Real Madrid è l'attaccante del Paris Sai… - IRebell05 : RT @emilianofaziosi: Ancelotti. Ranieri. Mancini. Conte. In Inghilterra, dove si gioca il calcio più bello del mondo, spesso e volentieri c… -