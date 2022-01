Volley | Padova sospende gli allenamenti | 8 positivi nel gruppo squadra

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Focolaio all’interno del Kioene. Il club comunica che, “in seguito ad un test antigenico svolto negli ultimi giorni, 8 componenti delsono risultatial Covid-19. Come previsto dal protocollo FIPAV gli 8 tesserati sono stati posti in isolamento fiduciario e in data odierna effettueranno un test molecolare”. Per questo motivo “in attesa dell’esito dei tamponi di oggi, glisono sospesi”. SportFace.

La società Verona, nella giornata di venerdì 31 dicembre, ha infatti reso noto che ' a ... dato che non si giocheranno nemmeno Civitanova - Trento e Ravenna -. Covid in casa Kioene Padova: sono otto le positività emerse nel gruppo squadra in seguito a un controllo effettuato tramite tampone antigenico. Al momento gli otto tesserati sono stati posti in isolam ...