Variante Omicron, studio Danimarca: “Può essere ultima ondata covid” (Di martedì 4 gennaio 2022) La Variante Omicron appare più contagiosa ma sembra provocare sintomi meno gravi: “Questo potrebbe essere ciò che ci porta fuori dalla pandemia e fa in modo che questa sia l’ultima ondata covid”. Una nota di ottimismo arriva dalla Danimarca e dagli studiosi che hanno realizzato uno studio partito dall’osservazione di 12mila nuclei familiari. I ricercatori dell’università di Copenhagen, dell’istituto di statistica e dello Statens Serum Institut – struttura che si occupa di malattie infettive sotto la guida del ministero della Salute – hanno analizzato la circolazione della Variante Omicron tra la popolazione vaccinata. Omicron appare nettamente più contagiosa rispetto alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Laappare più contagiosa ma sembra provocare sintomi meno gravi: “Questo potrebbeciò che ci porta fuori dalla pandemia e fa in modo che questa sia l’”. Una nota di ottimismo arriva dallae daglisi che hanno realizzato unopartito dall’osservazione di 12mila nuclei familiari. I ricercatori dell’università di Copenhagen, dell’istituto di statistica e dello Statens Serum Institut – struttura che si occupa di malattie infettive sotto la guida del ministero della Salute – hanno analizzato la circolazione dellatra la popolazione vaccinata.appare nettamente più contagiosa rispetto alla ...

