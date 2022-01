Vannes-Psg oggi in tv, Coppa di Francia 2021/2022: orario e diretta streaming (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Paris Saint-Germain fa visita al Vannes, nel match valevole per i sedicesimi di finale della Coppa di Francia 2021/2022. Le assenze per Covid non possono rappresentare un alibi per la corazzata parigina allenata da Pochettino, che sfida una squadra di quarta serie francese per conquistarsi un posto negli ottavi di finale. Servirà comunque attenzione per l’entusiasmo dei padroni di casa, che non avranno nulla da perdere. orario E TV – La partita prenderà il via alle ore 21:10, con la diretta tv affidata a Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming, grazie al sito di Sportitalia.com SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Paris Saint-Germain fa visita al, nel match valevole per i sedicesimi di finale delladi. Le assenze per Covid non possono rappresentare un alibi per la corazzata parigina allenata da Pochettino, che sfida una squadra di quarta serie francese per conquistarsi un posto negli ottavi di finale. Servirà comunque attenzione per l’entusiasmo dei padroni di casa, che non avranno nulla da perdere.E TV – La partita prenderà il via alle ore 21:10, con latv affidata a Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre. Gli appassionati potranno seguire il match anche in, grazie al sito di Sportitalia.com SportFace.

