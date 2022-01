Tour de Ski 2022 oggi, Val di Fiemme: orari 10 e 15 km mass start, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Tour de Ski 2022 di sci di fondo, concluse le gare di Lenzerheide e Oberstdorf, si trasferisce in Val di Fiemme, per la consueta tappa conclusiva. Sia oggi 3 gennaio che domani 4 gennaio, infatti, si svolgeranno le ultime quattro gare (due maschili e due femminili) che stabiliranno la classifica finale del Tour de Ski. Nella giornata odierna, potremo assistere a due gare distance: la 10 km femminile mass start alle 12:40 e la 15 km maschile, anche questa in mass start, prevista per le 14:50. Sci di fondo, Tour de Ski 2022. Il “mostro” Cermis è pronto a incoronare un nuovo vincitore In totale, gli italiani in gara saranno 12: 5 per la 10 km femminile (Anna ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilde Skidi sci di fondo, concluse le gare di Lenzerheide e Oberstdorf, si trasferisce in Val di, per la consueta tappa conclusiva. Sia3 gennaio che domani 4 gennaio, infatti, si svolgeranno le ultime quattro gare (due maschili e due femminili) che stabiliranno la classifica finale delde Ski. Nella giornata odierna, potremo assistere a due gare distance: la 10 km femminilealle 12:40 e la 15 km maschile, anche questa in, prevista per le 14:50. Sci di fondo,de Ski. Il “mostro” Cermis è pronto a incoronare un nuovo vincitore In totale, gliinsaranno 12: 5 per la 10 km femminile (Anna ...

