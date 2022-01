Toscana, il borgo trasformato in una tela colorata di un pittore (Di lunedì 3 gennaio 2022) In c'è un borgo che è stato trasformato in un'opera d'arte; si tratta di Ghizzano in provincia di Pisa. Un piccolo borgo, 350 anime, divenuto famoso dal 2019 grazie all'iniziativa 'Tre progetti per ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) In c'è unche è statoin un'opera d'arte; si tratta di Ghizzano in provincia di Pisa. Un piccolo, 350 anime, divenuto famoso dal 2019 grazie all'iniziativa 'Tre progetti per ...

Toscana, il borgo trasformato in una tela colorata di un pittore

In Toscana c'è un borgo che è stato trasformato in un'opera d'arte; si tratta di Ghizzano in provincia di Pisa. Un piccolo borgo, 350 anime, divenuto famoso dal 2019 grazie all'iniziativa 'Tre progetti per Ghizzano', che ha visto tre artisti Alicja Kwade, David Tremlett e Patrick Tuttofuoco, realizzare alcuni interventi.

Santa Fiora è nel Monopoly dei Borghi più Belli d'Italia dedicato alla Toscana

I giocatori tirano a turno il dado spostandosi con la propria pedina da un borgo all'altro, acquistando case e costruendo alberghi. Un modo divertente per promuovere la bellezza della Toscana.

S. Fiora è nel Monopoly dei Borghi più Belli d'Italia dedicato alla Toscana

C'è anche Santa Fiora nella speciale edizione del Monopoly dedicato alla Toscana, nato dalla collaborazione tra l'associazione "I Borghi più Belli d'Italia" e la società Winning Moves, produttrice del gioco.

Toscana, il borgo trasformato in una tela colorata di un pittore In Toscana c'è un borgo che è stato trasformato in un'opera d'arte; si tratta di Ghizzano in provincia di Pisa. Un piccolo borgo, 350 anime, divenuto famoso dal 2019 ...

