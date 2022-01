Taipei, nessuna vittima per terremoto a largo di Taiwan (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito al largo della costa orientale di Taiwan non ha provocato vittime, secondo l'Ufficio meteorologico di Taipei, dove la scossa è stata avvertita con forza, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ildi magnitudo 6.0 che ha colpito aldella costa orientale dinon ha provocato vittime, secondo l'Ufficio meteorologico di, dove la scossa è stata avvertita con forza, ...

Il terremoto di magnitudo 6.0 che ha colpito al largo della costa orientale di Taiwan non ha provocato vittime, secondo l'Ufficio meteorologico di Taipei, dove la scossa è stata avvertita con forza, facendo oscillare molti edifici. Per ora non si segnalano neanche feriti né danni particolari. La scossa è stata registrata alle 17.46 locali (le 10.

L'errore pericoloso di Washington di promuovere un'innecessaria alleanza militare (l'Aukus) invece di sedersi intorno a un tavolo come un ... Immensi i danni causati da un sistema così congeniato, che nessuna assiologia politica tenta ... senza contare che la deterrenza militare di Taipei (a prescindere dal possibile intervento degli Stati ...

Taiwan, presidente a Cina: basta "avventurismo militare" Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha esortato la Cina a fermare il suo "avventurismo militare", sottolineando che l'uso della forza "non è un'opzione per risolvere le controversie" tra Pechino e ...

