Se il democratico cileno Boric partecipa alla demonizzazione di Israele

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Certo, esultiamo per il giovanissimo presidenteGabrielche ha battuto l’orrido seguace di Pinochet, intoniamo El pueblo unido, rifocilliamoci l’anima con gli Inti Illimani, un deferente e commosso saluto a Salvador Allende assassinatoCasa Rosada. Poi però disperiamoci un po’ perchéil nuovo esige con infinita arroganza che gli ebrei cileni, che mai avrebbero votato per il candidato dell’estrema destra, prendano umilmente le distanza da. Lasciamoci pure afferrare dallo sgomento perché un giovane politico di sinistra debba dire castronerie sull’apartheid ined esorti al boicottaggio sistematico dei prodotti israeliani; chiediamoci ancora una volta perché un leaderdebba tessere l’elogio dei tiranni e dei tagliagole ...

Corriere della Sera

... quasi come se il dittatore, ormai morto e sepolto, avesse in un certo senso mantenuto il ... Altra cosa da segnalare risulta quella di un sistemache ha funzionato benissimo nel Paese ...Il giovane leader si è candidato in nome di quella parte dell'elettoratoposizionato ... Boric ha risposto con un messaggio rassicurante, facendo leva sulla fiducia in un futuroe su ...Lasciamoci pure afferrare dallo sgomento perché un giovane politico di sinistra debba dire castronerie sull’apartheid in Israele ed esorti al boicottaggio sistematico dei prodotti israeliani; chiediam ...Pubblichiamo ampi stralci della lunga intervista a Tomás Hirsch, deputato cileno del movimento Acción Humanista, per conoscere la sua valutazione - sia a ...