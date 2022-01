Roma, al via le uscite: Santon, Fazio e Reynolds ai saluti (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Roma può dare il via anche alle cessioni: Santon, Fazio e Reynolds in uscita dai giallorossi La Roma deve anche sfoltire la rosa per raggiungere gli obiettivi sul mercato in entrata. In difesa ci sono diversi esuberi che potrebbero essere piazzati in questa sessione. In uscita ci sarebbero Santon, Fazio e Reynolds. L’esterno italiano piace molto in Grecia e Turchia, per il centrale oriundo si è fatta avanti qualche sirena spagnola. L’esterno americano invece potrebbe andare in prestito in Belgio, Brugge o Anderlecht le due piste. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lapuò dare il via anche alle cessioni:in uscita dai giallorossi Ladeve anche sfoltire la rosa per raggiungere gli obiettivi sul mercato in entrata. In difesa ci sono diversi esuberi che potrebbero essere piazzati in questa sessione. In uscita ci sarebbero. L’esterno italiano piace molto in Grecia e Turchia, per il centrale oriundo si è fatta avanti qualche sirena spagnola. L’esterno americano invece potrebbe andare in prestito in Belgio, Brugge o Anderlecht le due piste. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

