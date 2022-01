Quirinale, Salvini insiste per un tavolo. Il Pd non si siede finché è in campo il Cav (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non ‘scalda i cuori’ in casa dem l’attivismo di Matteo Salvini per il Quirinale. Nonostante fonti della Lega facciano sapere che il segretario del Carroccio è “riservatamente al lavoro” per organizzare un incontro con gli altri leader delle forze politiche, la risposta che filtra dal Nazareno è ancora una volta di freddezza. “Riservatamente o meno, finché il centrodestra non scioglierà il nodo Berlusconi è evidente che è tutto congelato”, fanno sapere dal Pd. Spiegando che il tema ancora una volta è sempre lo stesso: “Ad oggi Lega, Forza Italia e FdI hanno già un candidato, ed è Silvio Berlusconi”. Dunque, è “difficile fare una trattativa con chi ha deciso già il proprio candidato”. C’è comunque una strada per aprire quel canale di dialogo che vorrebbe Salvini. Ma passa da una scelta. Perché se il nome su cui punta le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non ‘scalda i cuori’ in casa dem l’attivismo di Matteoper il. Nonostante fonti della Lega facciano sapere che il segretario del Carroccio è “riservatamente al lavoro” per organizzare un incontro con gli altri leader delle forze politiche, la risposta che filtra dal Nazareno è ancora una volta di freddezza. “Riservatamente o meno,il centrodestra non scioglierà il nodo Berlusconi è evidente che è tutto congelato”, fanno sapere dal Pd. Spiegando che il tema ancora una volta è sempre lo stesso: “Ad oggi Lega, Forza Italia e FdI hanno già un candidato, ed è Silvio Berlusconi”. Dunque, è “difficile fare una trattativa con chi ha deciso già il proprio candidato”. C’è comunque una strada per aprire quel canale di dialogo che vorrebbe. Ma passa da una scelta. Perché se il nome su cui punta le ...

Advertising

EleonoraEvi : #Salvini, un politico affidabile. #salveeni #quirinale #Mattarella #europaverde - LegaSalvini : ?? GOVERNO, SALVINI: “SERVE UN TAVOLO URGENTE PER L’EMERGENZA BOLLETTE” “Mentre tanti, troppi si occupano in largo… - fattoquotidiano : QUIRINALE / LE MOSSE DEL CAIMANO B. sparla di Draghi, Salvini lo vuole al Colle per sfilarsi - difendiitalia : #DAlema il classico esempio,come ti riciclo un politico! Oppure dal film: GLI IMMORTALI! #PD #Governo #Leu #salvini… - laviniaricci83 : ??BOLLETTE: #SALVINI, TAGLIO COSTI E TASSE. POI VOTO PER COLLE. @matteosalvinimi e la #Lega dimostrano di comprende… -