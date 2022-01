Oroscopo Gennaio | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Life&People.it 21 maggio -21 giugno Spostare l’attenzione su idee e suggestioni lontane da una quotidianità che ti sta sempre più stretta è il primo, importante, passo per tracciare una direzione che, con un po’ di coraggio, ti porterà a ritrovare te stessa/o. La necessità di ribadire la tua autonomia potrebbe spingerti a commettere qualche passo falso: agisci con maggiore cautela, abituati a modificare la rotta mentre procedi ma non cedere ad altri il timone delle tue decisioni. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on3, 2022 at 3:21 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your feed reader, then the site is guilty of copyright infringement. Please contact me at wordpress@retina-om.com