Mary Poppins, arriva in tv la nuova versione: cosa cambia dall’originale (Di lunedì 3 gennaio 2022) La sera di lunedì 3 gennaio 2022 va in onda per la prima volta sulla televisione italiana Il Ritorno di Mary Poppins, film con Emily Blunt nei panni dell’eroina nata dalla penna di Pamela Lyndon Travers. Ecco tutte le differenza tra il capolavoro Disney del 1964 e la sua versione moderna Si apre alla grande la stagione invernale della Rai. La sera di lunedì 3 gennaio infatti la ex televisione di Stato mette in onda Il Ritorno di Mary Poppins film del 2018 diretto da Rob Marshall. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Si è spento Christopher Plummer, star di Tutti insieme appassionatamente La pellicola ha come protagonisti Emily Blunt nei panni di Mary Poppins, Lin-Manuel Miranda che interpreta Jack e Ben Whishaw, Emily Mortimer e Pixie Davies ... Leggi su ck12 (Di lunedì 3 gennaio 2022) La sera di lunedì 3 gennaio 2022 va in onda per la prima volta sulla televisione italiana Il Ritorno di, film con Emily Blunt nei panni dell’eroina nata dalla penna di Pamela Lyndon Travers. Ecco tutte le differenza tra il capolavoro Disney del 1964 e la suamoderna Si apre alla grande la stagione invernale della Rai. La sera di lunedì 3 gennaio infatti la ex televisione di Stato mette in onda Il Ritorno difilm del 2018 diretto da Rob Marshall. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Si è spento Christopher Plummer, star di Tutti insieme appassionatamente La pellicola ha come protagonisti Emily Blunt nei panni di, Lin-Manuel Miranda che interpreta Jack e Ben Whishaw, Emily Mortimer e Pixie Davies ...

Advertising

cineblogit : Stasera in tv: “Il ritorno di Mary Poppins” su Rai 1 - Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… - Ash71Pietro : Stasera in tv: “Il ritorno di Mary Poppins” su Rai 1 - Dolce_Globo : Comunque fare il sequel di Mary poppins sarebbe dovuto essere vietato dalla legge... #maripoppinsilritotno - SMSNEWSOFFICIAL : #IlritornodiMaryPoppins in prima visione su Rai 1 -