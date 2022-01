Lukaku-Chelsea, un confronto nelle prossime ore ma c’è rischio rottura (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggi Chelsea e Lukaku si guarderanno negli occhi e capiranno se ci sono i margini per andare avanti insieme dopo l’intervista strappo rilasciata qualche settimana fa a Sky Leggi su itasportpress (Di lunedì 3 gennaio 2022) Oggisi guarderanno negli occhi e capiranno se ci sono i margini per andare avanti insieme dopo l’intervista strappo rilasciata qualche settimana fa a Sky

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - MarcoBarzaghi : #Lukaku escluso dalla gara con il Liverpool..pugno duro Chelsea ?????? - pablotheprince : RT @CB_Ignoranza: Buongiorno. #Lukaku #Inter #Chelsea #ManchesterUnited #Everton - Hrayro333 : Paolo Di Canio: “Inter and Chelsea are better without Lukaku.” -