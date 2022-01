Letteratura | è morto lo scrittore e critico Gianni Celati

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo, traduttore eletterario, una delle voci più rappresentative dellache hanno attraversato la società italiana dagli anni Settanta in poi, ènella notte tra il 2 e il 3 gennaio all'età di 84 anni in una casa di cura di Hove, vicino a Brighton, città inglese dove si era stabilito nel 1989 con la moglie Gillian Haley. La notizia della scomparsa è stata confermata all'agenzia Adnkronos dall'amicoDaniele Benati, nella cui casa di Reggio Emiliaera ospite ogni volta che tornava in Italia. Da tempo malato, loera caduto accidentalmente nello scorso settembre, fratturandosi il femore e quindi necessitando di un ricovero ospedaliero.