L' Austria | ' Pronti a fare causa alla Ue se il nucleare fosse incluso tra le fonti sostenibili'

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Non scherziamo: le pressioni francesi non possono farun passo indietro verso l'unica fonte energetica che ci può salvare dai cambiamenti climatici, ossia le rinnovabili. "Se i piani della ...

Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Energia del Lussemburgo, Claude Turmes, dicendosi pronto a 'esaminare la proposta nel dettaglio e a discutere ulteriori passi' insieme a Germania e, ..."NUCLEARE E GAS FONTI GREEN", COMMISSIONE DIVIDE UE/: "a fare causa" MADRE ABBANDONA NEONATO NEL BAGNO DELL'AEREO: È UNA GIOVANE DI 20 ANNI La madre del neonato lasciato sull'aereo, ...VIENNA. Se i piani della Commissione europea che includono il nucleare e il gas naturale tra le fonti sostenibili per gli investimenti a favore della transizione energetica "verranno attuati in questo ...Lo ha annunciato il ministro austriaco per il Clima, l'Ambiente e l'Energia, Leonore Gewessler, sottolineando che l'energia nucleare è "pericolosa e non rappresenta una soluzione nella lotta contro la ...