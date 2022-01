L’assessore Razza si è sposato con l’onorevole Elena Pagana

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di lunedì 3 gennaio 2022)regionale alla Salute Ruggero, avvocato catanese di 41 anni, e la compagna, 31 anni, di Troina, deputata regionale ex M5s poi passata con Attiva Sicilia, sono convolati a nozze questa mattina nella chiesa di San Biagio, detta anche chiesa di Sant’Agata alla Fornace, che sorge all’estremità occidentale di piazza Stesicoro, a Catania. La cerimonia è stata first appeared on il Mattino di Sicilia.