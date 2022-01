Iveco floppa al debutto Omicron fa meno paura a Piazza Affari

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La prima giornata da “matricola” alla Borsa di Milano non sta andando nel migliore dei modi per. L’azienda, spin-off di Cnh Industrial, ha avviato poche ore fa le contrattazioni sul listino principale diregistrando un calo delle quotazioni intorno al 10%, per una capitalizzazione intorno ai 3 miliardi di euro. Segui sutaliani.it

Affaritaliani : Borsa, Iveco floppa al debutto ma Piazza Affari sorride: Omicron fa meno paura -

Tuttavia, nel medio termine continuiamo a ritenere che il processo di spin - off consentirà di emergere il potenziale di rialzo sia di Iveco che di Cnh '. Il rito del suono della campanella affidato ... Il ceo Gerrit Marx non ha portato molta fortuna con il tradizionale rito della campana, ma c'è ancora tempo per ...