Gianni Morandi a rischio squalifica per Sanremo? Pubblicato per errore sui social un video con l'inedito (Di lunedì 3 gennaio 2022) Gianni Morandi potrebbe essere squalificato dal Festival di Sanremo ? L'artista a quanto pare - stando a quello riporta All Music Italia - stamani ha Pubblicato per errore un video con l'inedito in ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 3 gennaio 2022)potrebbe essereto dal Festival di? L'artista a quanto pare - stando a quello riporta All Music Italia - stamani haperuncon l'in ...

fanpage : Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo - cali_agnese : RT @justdenyit: Gianni morandi e massimo ranieri sanremo dominazione non possiamo perdere neanche mezza tonnellata di tutto ciò NO - httpbenzoash : raga che succede con gianni morandi? io fuori dal mondo vi prego - cali_agnese : RT @maanenlys: Gianni Morandi non può essere squalificato da Sanremo perché l’ho messo nella mia squadra del fantasanremo - valerio_91_ : Twitter oggi con Gianni Morandi -