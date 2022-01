Cronache dal centro vaccinale di Paperopoli

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Domanda frequente: perché il mio certificato di guarigione dura solo 6 mesi? Perché così è stabilito dalla normativa Ue in materia. Se però vado sul sito del Ministero della Salute, e do una scorsa alle Faq, trovo una piccola sorpresa. Nell’Unione Europea la validità di 6 mesi parte dal primo tampone con esito positivo, “tuttavia in Italia la durata di validità della Certificazione verde Covid-19 è maggiore, e varrà per 6 mesi dalla data di inizio validità indicata sul certificato di guarigione”. Strano, no? Va’ a sapere per quale razza di motivo l’Italia si prende la libertà di un “tuttavia” e decide di contare i mesi dalla data di guarigione, non da quella della prima positività. Ma non è l’unica stranezza, è strano pure che io passi il mio tempo a consultare le Faq del Ministero. Vi giuro però che mai l’avrei fatto se non avessi cominciato ad annaspare: il termine di validità del ...