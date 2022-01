Covid oggi Campania, 6.653 contagi e 21 morti: bollettino 3 gennaio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 6.653 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 3 gennaio. Si registrano inoltre altri 21 morti: 14 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 7 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Analizzati 48.768 test, la percentuale di test positivi sul totale di quelli analizzati è pari al 13,64%. Si registra inoltre un aumento dei ricoveri: in Campania sono 60 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri) e 750 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 6.653 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 3. Si registrano inoltre altri 21: 14 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 7 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Analizzati 48.768 test, la percentuale di test positivi sul totale di quelli analizzati è pari al 13,64%. Si registra inoltre un aumento dei ricoveri: insono 60 i pazientiricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri) e 750 i pazientiricoverati in reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Corriere : Chi muore di Covid, in Italia: «Per i non vaccinati rischio 56 volte più alto di chi ha la terza dose» - Haavara3 : RT @greenMe_it: Vaccino Covid-19 tramite cerotto: al via oggi i test a Losanna - Annika593482531 : RT @LaVeritaWeb: Il vignettista: «Avrò fatto centinaia di episodi su Scalfaro e Napolitano. Oggi invece Draghi e Mattarella non li prende d… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, da domani la pillola di Merck in Italia: cosa sappiamo dell'antivirale Molnupiravir (o Lagevrio) ... l'Agenzia regolatrice inglese dei farmaci, raccomanda di usarlo il prima possibile dopo un test positivo per Covid ed entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi. Oggi l'Ema, l'Agenzia europea ...

Covid: Malpezzi (Pd), 'garantire scuola in presenza, no posticipo riapertura' (2) ... dissipando i dubbi e le preoccupazioni rispetto alla fascia 5 - 11 che oggi è la più scoperta. ... E i danni da covid e da long covid, in quella fascia d'età, dovrebbero allarmarci tutti'.

Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi Il Sole 24 ORE Real Madrid, Vinicius Junior negativo al Covid Una buona notizia per Carlo Ancelotti dopo giorni di soli tamponi positivi per i suoi titolari. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, Vinicius è risultato negativo al test PCRT a cui si è ...

NBA - Celtics, anche Jayson Tatum esce dai protocolli anti Covid-19 Nella gara di stanotte vinta all'overtime contro gli Orlando Magic erano presenti nella panchina dei Boston Celtics i due giocatori appena usciti dalla quarantena dei protocolli NBA Dennis Schroder ...

... l'Agenzia regolatrice inglese dei farmaci, raccomanda di usarlo il prima possibile dopo un test positivo pered entro cinque giorni dalla comparsa dei sintomi.l'Ema, l'Agenzia europea ...... dissipando i dubbi e le preoccupazioni rispetto alla fascia 5 - 11 cheè la più scoperta. ... E i danni dae da long, in quella fascia d'età, dovrebbero allarmarci tutti'.Una buona notizia per Carlo Ancelotti dopo giorni di soli tamponi positivi per i suoi titolari. Secondo quanto riportato da Cadena COPE, Vinicius è risultato negativo al test PCRT a cui si è ...Nella gara di stanotte vinta all'overtime contro gli Orlando Magic erano presenti nella panchina dei Boston Celtics i due giocatori appena usciti dalla quarantena dei protocolli NBA Dennis Schroder ...