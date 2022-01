Covid, le news. Aumenta occupazione ospedali, Galli: "Aspettiamoci incremento casi". LIVE (Di lunedì 3 gennaio 2022) La previsione dell'infettivologo a Sky TG24: "Non sono da escludere anche 200mila contagi al giorno". Da oggi mezza Italia in giallo. Il governatore De Luca: "Rinviare di 20-30 giorni ritorno in aula?". Mercoledì in Consiglio dei ministri la scelta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi. Israele intanto autorizza la quarta dose per tutti gli over 60, quattro mesi dopo il booster Leggi su tg24.sky (Di lunedì 3 gennaio 2022) La previsione dell'infettivologo a Sky TG24: "Non sono da escludere anche 200mila contagi al giorno". Da oggi mezza Italia in giallo. Il governatore De Luca: "Rinviare di 20-30 giorni ritorno in aula?". Mercoledì in Consiglio dei ministri la scelta sull'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 al prezzo calmierato di 75 centesimi. Israele intanto autorizza la quarta dose per tutti gli over 60, quattro mesi dopo il booster

