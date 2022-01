Covid, in Svizzera si sperimenta un vaccino sotto forma di cerotto (Di martedì 4 gennaio 2022) Un vaccino sotto forma di cerotto contro il Covid-19. Sarà testato dal 10 gennaio all’Unisanté di Losanna in Svizzera su 26 volontari sani che saranno seguiti per sei mesi. “L’obiettivo è sviluppare una risposta cellulare contro diverse proteine di SARS-CoV-2, al fine di fornire una protezione più duratura e più ampia contro le varianti”, spiega al sito dell’agenzia di stampa Svizzera Keystone-ATS Alix Miauton, capo della clinica presso il Policlinico Tropical Medicine, Travel e vaccinazioni a Unisanté. “Questo è un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli”, sottolinea il medico coordinatore di questa sperimentazione clinica di fase 1 a cui è stata incaricata ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Undicontro il-19. Sarà testato dal 10 gennaio all’Unisanté di Losanna insu 26 volontari sani che saranno seguiti per sei mesi. “L’obiettivo è sviluppare una risposta cellulare contro diverse proteine di SARS-CoV-2, al fine di fornire una protezione più duratura e più ampia contro le varianti”, spiega al sito dell’agenzia di stampaKeystone-ATS Alix Miauton, capo della clinica presso il Policlinico Tropical Medicine, Travel e vaccinazioni a Unisanté. “Questo è uncomplementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli”,linea il medico coordinatore di questazione clinica di fase 1 a cui è stata incaricata ...

