Advertising

Gazzetta_it : Lukaku sul mercato: la Juve spera e riapre la caccia a #Vlahovic - glooit : Calcio: Vlahovic,compromesso con Commisso? Mai dire mai leggi su Gloo - TV7Benevento : Calcio: Vlahovic, 'compromesso con Commisso? Mai dire mai'... - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Vlahovic: 'Compromesso con Commisso? Mai dire mai' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Vlahovic: 'Compromesso con Commisso? Mai dire mai' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Vlahovic

La certezza è chenon ha alcuna intenzione di andare via adesso. "Come detto più volte a Firenze stiamo facendo una bella storia di, con una buona squadra, grandi calciatori e un ...Juventus,a sorpresa: 'Fiorentina? Mai dire mai...'Su, ormai non è un segreto, ci sono tantissime big deleuropeo. Dall'Arsenal al Manchester City e il Tottenham, l'Atletico ...Firenze, 3 gen. - (Adnkronos) - "Si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuove vittorie“. Così l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ne ...L'attaccante serbo si racconta parlando del passato, del presente e del futuro in maglia viola: "Commisso molto ambizioso".