Calcio | Fuzato positivo al covid | ' sto bene | non vedo l' ora di tornare'

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Crescono i casitra le fila della Roma a pochi giorni dalla sfida con il Milan. Dopo i due registrati negli ultimi giorni, uno dei quali si è rivelato essere Borja Mayoral, è arrivato il terzo caso, si tratta del portiere Daniel. Il giocatore lo ha annunciato su Instagram: “Ciao a tutti, purtroppo mi hanno comunicato di essereal. Stoe non ho nessun sintomo, sono isolato a casa e sto seguendo tutti i protocolli. Nonl'ora di poterinsieme alla squadra, ci vediamo presto!”.

A disposizione:, Boer, Kumbulla, Calafiori, Villar, Zalewski, Mkhitaryan, Bove, Carles Perez, Shomurodov, Felix. Allenatore: MourinhoL'ultimo è Daniel, secondo portiere: era stato isolato già da negativo perché di ritorno dalle vacanze da New York era entrato in contatto con un positivo. Di fatto il portiere non ha avuto ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - Crescono i casi Covid tra le fila della Roma a pochi giorni dalla sfida con il Milan. Dopo i due registrati negli ultimi ..."L’AS Roma comunica che a seguito dei controlli svolti ieri attraverso i tamponi molecolari, un calciatore - vaccinato – è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state i ...