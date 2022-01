Bimbo di 2 anni morto annegato, “buttato in mare dalla mamma”. Lei voleva lanciarsi dopo, fermata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Siamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Qui un Bimbo di appena due anni, di cui non sono ancora note le generalità, è morto annegato. Il decesso del piccolo si è verificato nella tarda serata di domenica 2 gennaio 2022. Da quel poco che è emerso, intorno alle 22.30, il piccolo si trovava in compagnia della madre in località La Scala, sul mare, a Torre del Greco: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il bambino è caduto in acqua ed è annegato; l’intervento dei sanitari si è rivelato inutile. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti: per il momento sull’accaduto indagano i carabinieri della locale compagnia, che si sono recati sul posto non appena è arrivata la segnalazione. Sarà loro compito capire cosa è davvero successo sulla banchina di Torre del Greco. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Siamo a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Qui undi appena due, di cui non sono ancora note le generalità, è. Il decesso del piccolo si è verificato nella tarda serata di domenica 2 gennaio 2022. Da quel poco che è emerso, intorno alle 22.30, il piccolo si trovava in compagnia della madre in località La Scala, sul, a Torre del Greco: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il bambino è caduto in acqua ed è; l’intervento dei sanitari si è rivelato inutile. Tante le ipotesi al vaglio degli inquirenti: per il momento sull’accaduto indagano i carabinieri della locale compagnia, che si sono recati sul posto non appena è arrivata la segnalazione. Sarà loro compito capire cosa è davvero successo sulla banchina di Torre del Greco. ...

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - msargentini : Non può succedere questo in un Paese civile: uccide figlio di 7 anni e accoltella l’ex. Ai domiciliari, aveva otten… - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stato nota… - quotidianodirg : #Italia #annegato Bimbo di 2 anni muore annegato in mare -