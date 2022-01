Benevento, chiusa per sanificazione la Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” al Palazzo Terragnoli di Corso Garibaldi di Benevento è chiusa al pubblico sino a mercoledì 05 gennaio 2022 per consentire la sanificazione dei locali. Lo ha disposto il Datore di lavoro della Provincia ing. Salvatore Minicozzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa” al Palazzo Terragnoli di Corso Garibaldi dial pubblico sino a mercoledì 05 gennaio 2022 per consentire ladei locali. Lo ha disposto il Datore di lavoro della Provincia ing. Salvatore Minicozzi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

