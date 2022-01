Annega bimbo di 2 anni a Torre del Greco La madre accusata di omicidio volontario

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Rimane solo una croce di legno nel punto in cui, ieri sera, è stata deposta la salma di un bambino di duemorto affogato nelle acque didel. È stata fermata ladi. Secondo gli inquirenti, la donna, 40, riteneva che il figlio fosse affetto da un ritardo mentale. Una convinzione, questa, che non aveva trovato conferme dal punto di vista sanitario. Le indagini per comprendere l’esatta dinamica sono ancora in corso. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 all’altezza della spiaggia in località La scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli. Il piccolo si trovava lì insieme allae, stando ad una prima ricostruzione, a tentare il soccorso sarebbe stato un uomo ...