VIDEO Sinner-Purcell 6-1 | 6-3 highlights ATP Cup | l’azzurro domina e stravince all’esordio

Jannik Sinner ha sconfitto Max Purcell in due rapidi set, trionfando brillantemente all'esordio nella ATP Cup 2022. L'altoatesino si è imposto sul cemento di Sydney (Australia) col netto punteggio di 6-1, 6-3 in appena 64 minuti di giorno. Tutto estremamente facile per il numero 10 al mondo, che ha regolato con estrema disinvoltura il numero 176 del ranking ATP. Il 20enne ha fatto suo il primo incontro di questa nuova stagione e ha regalato il primo punto all'Italia nel confronto con l'Australia, ma non è bastato per portare a casa il successo. Matteo Berrettini ha infatti perso contro Alex de Minaur in due set e successivamente anche il doppio composto dallo stesso Berrettini e da Simone Bolelli si è dovuto arrendere arrende in due parziali al cospetto della coppia formata da Peers e Saville. La nostra Nazionale è ora obbligata a ...

